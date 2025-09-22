Maltempo in Liguria, forte temporale a Genova in Allerta Arancione

Genova – E’ arrivato accompagnato da lampi e tuoni che illuminano a giorno e fanno vibrare i vetri delle finestre, il fronte perturbato che da stanotte interessa la Liguria, in arrivo dalla Francia, ha raggiunto la città di Genova con un forte temporale e piogge molto abbondanti che stanno iniziando a causare disagi alla circolazione ed i primi allagamenti sulle strade.

Lo stato di Allerta Arancione è scattato alla mezzanotte e terminerà alle 13 di oggi per diventare giallo sino alle 15.

In gran parte della regione le scuole sono chiuse

