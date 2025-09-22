Sciopero generale a Genova, cortei e manifestazioni in atto: disagi al traffico

Genova – Sono tutti partiti i cortei previsti questa mattina a Genova a sostegno dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb per la popolazione di Gaza e per la missione della Global Sumud Flotilla.

La mobilitazione è iniziata alle ore 8:00 di questa mattina con la chiusura dei varchi portuali Albertazzi e San Benigno. Dopo le ore 9:00, invece, è toccato ai due cortei studenteschi diretti in porto: il primo partito da via Balbi, il secondo in piazza Montano a Sampierdarena. Inoltre, un terzo corteo sempre diretto a San Benigno è partito dal belvedere di Oregina nelle prime ore della mattinata. Migliaia le persone scese nelle strade in queste ore. I cortei studenteschi hanno raggiunto il varco di San Benigno intorno alle ore 11:30.

Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 14:30, è previsto il corteo che partirà dal porto e arriverà fino al centro di Genova.

Fin dalle prime ore della mattinata odierna si sono registrate pesanti ripercussioni sul traffico, in particolar modo lungo le zone interessate dal passaggio dei manifestanti: circolazione rallentata lungo la Sopraelevata, oltre che nella zona di Principe, Dinegro e Sampierdarena.

