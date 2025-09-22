Sciopero generale a Genova, il corteo è arrivato in centro

Genova – É arrivato pochi minuti fa in centro a Genova con migliaia di persona al seguito il corteo partito nel primo pomeriggio dal porto del capoluogo, in via Albertazzi.

I manifestanti sono scesi sulle strade fin dalle prime ore della mattinata odierna: prima sono stati chiusi i varchi portuali Albertazzi e San Benigno, poi proprio al varco di via Albertazzi sono giunte centinaia di persone che hanno preso parte ai tre distinti cortei iniziati dopo le ore 9:00 e partiti da Oregina, Sampierdarena e dalla zona di via Balbi.

Molto pesanti per tutta la giornata le ripercussioni sul traffico cittadino: se le conseguenze più impattanti in mattinata si sono avvertite tra la zona di Principe, Dinegro e Sampierdarena, nel pomeriggio hanno interessato anche le zone del centro della città, dove il corteo è arrivato pochi istanti fa.

