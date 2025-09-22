lunedì 22 Settembre 2025
Sciopero generale a Genova, partito anche il corteo pomeridiano

Corteo sciopero generale GenovaGenova – Anche il corteo previsto per il pomeriggio ha lasciato pochi minuti fa varco Albertazzi per proseguire in direzione del centro di Genova.
Sono migliaia le persone che già da questa mattina sono scese in piazza aderendo allo sciopero generale indetto dai sindacati di Usb in sostegno alla popolazione civile di Gaza e della missione della Global Sumud Flotilla.
I varchi portuali Albertazzi e San Benigno sono rimasti chiusi fin dalle ore 8:00, mentre poco dopo si sono riuniti i manifestanti suddivisi in tre cortei (partiti da via Balbi, Sampierdarena e Oregina) che hanno raggiunto la zona del porto genovese. Fin dalla mattinata si sono registrate pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, in particolare concentrate nella zona della Sopraelevata, di Principe, di Dinergo e di Sampierdarena.
Come detto, il corteo pomeridiano è partito pochi minuti fa. Si trova ancora nella zona del porto, mentre è stata chiusa via Cantore in entrambe le direzioni. I manifestanti proseguiranno poi lungo la viabilità ordinaria fino a raggiungere piazza De Ferrari, che dovrebbe essere la destinazione finale.
