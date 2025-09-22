Treni, circolazione sospesa per maltempo sulle linee Savona-Torino e Savona-Alessandria

Cairo Montenotte (Savona) – Non si fermano soltanto alle strade i danni causati dalla intensa ondata di maltempo che nelle scorse ore ha interessato la Val Bormida, con circa 400 millimetri di pioggia caduta nell’arco di sei ore tra Dego, Giusvalla e Cairo Montenotte.

Ripercussioni molto pesanti, infatti, si avvertono anche lungo la linea ferroviaria a causa di alcune condizioni critiche nei pressi di San Giuseppe di Cairo.

Per questo motivo, la circolazione lungo la linea Savona-Torino e lungo quella Savona-Alessandria risulta al momento sospesa. Non è chiaro quando la situazione rientrerà alla normalità, ma nel frattempo i treni possono subire cancellazioni, ritardi o limitazioni di percorso.

Inoltre, sempre a causa del maltempo risulta fortemente rallentata la linea Genova-Ventimiglia nel tratto compreso tra Pietra Ligure e Finale Ligure Marina.

Il tutto si va ad aggiungere ad una giornata già di per sé complessa per quanto riguarda il traffico ferroviario, a causa dello sciopero di 23 ore scattato a mezzanotte che interesserà tutta la giornata odierna al quale partecipano i lavoratori di Trenitalia, Trenitalia Tper, Gruppo FS e Trenord.

