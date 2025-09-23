Genova, frana in via delle Fabbriche: strada riaperta nel pomeriggio

Genova – Riapre nel pomeriggio di oggi via delle Fabbriche, la strada situata nel quartiere genovese di Voltri che è rimasta chiusa in queste ore a seguito di una frana che si è verificato nella serata di ieri.
A darne l’annuncio è stato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Massimo Ferrante, che ha spiegato: “Si sono effettuati gli accertamenti da parte dell’ufficio geologico. In base all’esito delle verifiche si è deciso di riaprire via delle Fabbriche nel primo pomeriggio, a seguire l’intervento di ASTer che sta intervenendo con la posa di new jersey per la messa in sicurezza della zona”, si legge nel messaggio condiviso sui propri profili social. Lo smontamento era avvenuto nei pressi del civico 12R.
