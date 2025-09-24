Genova, minacce alla sindaca Salis: le reazioni delle forze politiche

Genova – Arrivano le reazioni delle forze politiche locali a seguito della notizie di minacce alla sindaca di Genova, Silvia Salis.

Il primo cittadino genovese era il destinatario di una lettera minatoria che è stata recapitata ieri al Centro Meccanizzato Postale di Genova Aeroporto in via Pionieri e Aviatori d’Italia.

Sull’accaduto sta indagando la DIGOS e la lettera è stata sequestrata dalla polizia scientifica per consentire lo svolgimento degli accertamenti necessari per cercare di risalire al mittente.

Intanto, arrivano le prime reazioni della politica: “Il Partito Democratico ligure e genovese, insieme ai Gruppi del PD in Regione e Comune di Genova, esprimono tutta la loro solidarietà e vicinanza alla sindaca Silvia Salis, che ha ricevuto una lettera di minacce. Attacchi di questo tipo sono gesti indegni per una società civile e democratica, che condanniamo con forza e fermezza. In questo momento così delicato, vogliamo ribadire il nostro pieno sostegno alla Sindaca e alla sua amministrazione. Mentre condanniamo chi, in modo subdolo, cerca di intimidire e minacciare i rappresentanti delle istituzioni”, scrive in una nota il Partito Democratico.

Condanne anche dalle opposizioni: “La solidarietà del gruppo di Fratelli d’Italia al Sindaco di Genova. Ci auguriamo che il o i responsabili siano presto rintracciati e rispondano dei loro atti perché la violenza non é mai una risposta e va sempre condannata, in ogni sua forma”, scrive Fratelli d’Italia.

