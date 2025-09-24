Grave incidente a Celle Ligure, motociclista d’urgenza all’ospedale

Celle Ligure (Savona) – Un grave incidente si è verificato nella notte a Celle Ligure, dove un uomo di circa 50 anni in sella alla sua moto ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un muro.

É accaduto intorno alle 2:30 lungo l’Aurelia, a poche decine di metri dal confine comunale con Albissola Marina.

L’impatto sarebbe stato molto violento e le condizioni dell’uomo sono apparse gravi fin da subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito per poi trasportarlo in codice rosso, quello di media gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Gli agenti della polizia stradale giunti sul luogo dell’accaduto hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo: al momento si escluderebbe il coinvolgimento di altri veicoli, rimane però da chiarire come mai l’uomo abbia perso il controllo della moto.

