Genova, guasto ai semafori di piazza delle Americhe

polizia locale GenovaGenova – Semafori in tilt, questa mattina, nella zona di Brignole e di piazza delle Americhe con pericolo per auto e moto di passaggio e che devono affrontare l’incrocio con le luci lampeggianti.
L’allarme è scattato questa mattina con il messaggio di allerta della polizia locale che sta intervenendo sul posto per evitare incidenti.
In corso le riparazioni dell’impianto e le verifiche per accertare le motivazioni dei guasti, ripetuti e già registrati a macchia di leopardo in città.

