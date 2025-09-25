Genova, guasto ai semafori di piazza delle Americhe

Genova – Semafori in tilt, questa mattina, nella zona di Brignole e di piazza delle Americhe con pericolo per auto e moto di passaggio e che devono affrontare l’incrocio con le luci lampeggianti.

L’allarme è scattato questa mattina con il messaggio di allerta della polizia locale che sta intervenendo sul posto per evitare incidenti.

In corso le riparazioni dell’impianto e le verifiche per accertare le motivazioni dei guasti, ripetuti e già registrati a macchia di leopardo in città.