Quest’anno niente Mostra della Zucca a Murta, il motivo

Genova – La Mostra della Zucca di Murta è uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno genovese. Quest’anno, però, tutti gli appassionati dovranno farne a meno.

A renderlo noto sono gli stessi organizzatori, che hanno comunicato che quest’anno è previsto un momentaneo stop necessario per adeguarsi alle norme di sicurezza richieste per un evento che attira un numero così alto di spettatori. L’evento, quindi, non si terrà per la prima volta dal 1987.

“Ogni anno – si legge nella nota pubblicata dagli organizzatori – molti amici della Mostra della Zucca attendono di conoscere quando si terrà la manifestazione.

E allora, ecco svelate le date:

la prossima edizione si terrà…. a novembre 2026!

Avete letto bene: la Mostra della Zucca si prende un anno di pausa!

Un piccolo stop, il primo dal 1987, per adeguarci alle norme di sicurezza richieste per un così grande numero di visitatori, ogni anno più grande, e per migliorare gestione e fruizione dell’evento.

Per i volontari della mostra è stata una decisione sofferta, soprattutto perché l’evento ha anche un fine benefico, ma durante i prossimi mesi lavoreremo per preparare al meglio l’edizione 2026, che precede quella celebrativa dei 40 anni, motivati dal fatto che, anche in questa circostanza, sarete al nostro fianco”.

