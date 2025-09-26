Gaza, il presidente Mattarella lancia un appello alla Global Sumud Flotilla

Roma – «Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona.

A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza.

Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza», sono queste le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha voluto lanciare un appello alle persone che in queste settimane hanno preso parte alla missione della Globol Sumud Flotilla e che si trovano in viaggio in direzione Gaza.

Intanto, sempre in sostegno della Flotilla, a Genova domani sera è prevista la fiaccolata promossa dal Music for Peace che ha come obiettivo una partecipazione ancor più numerosa rispetto a quella dello scorso 30 agosto. L’appuntamento è fissato alle ore 19:00.

