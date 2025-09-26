Genova, lunedì interruzione dell’acqua a Sestri Ponente: le vie coinvolte

Genova – Lunedì di disagi per i cittadini di Sestri Ponente che dovranno fare i conti con l’interruzione dell’acqua per gran parte della giornata. I rubinetti rimarranno a secco dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
Come comunicato da Iren, la chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica. Di seguito l’elenco delle vie coinvolte:
• Via Angelo Siffredi
• Via Enrico Albareto
• Via Buccari
• Vie limitrofe
“Abbassamenti di pressione – si legge nella nota – potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente”.
