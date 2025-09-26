venerdì 26 Settembre 2025
Genova, sabato e domenica torna a Pegli la Sagra della Farinata

Redazione Liguria
Genova – Torna uno degli appuntamenti più attesi a Genova e, soprattutto, nei quartieri del ponente. Sabato 27 e domenica 28 settembre torna nel quartiere genovese di Pegli la “Sagra della Farinata P.O.P“, giunta ormai alla 75esima edizione. L’evento era inizialmente in programma per il fine settimana del 13 e 14 settembre, ma era stato annullato.
Appuntamento sul lungomare di Pegli, in largo Casaletta, dalle ore 12:00 alle ore 20:00 di entrambe le giornate, con i celebri ‘Fainotti’ che serviranno la farinata direttamente dai forni a legna dove verrà cotta.
——————————————————————————————————
