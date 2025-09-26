Protesta lavoratori Socotec, bloccato l’accesso al casello di Genova Ovest

Genova – Questa mattina si è svolta la protesta dei lavoratori della Socotec, azienda che lavora con Autostrade, dopo il licenziamento di quattro giovani lavoratori edili. Il presidio si è svolto inizialmente presso il magazzino dell’azienda, situato in via Albissola nel quartiere genovese di Bolzaneto, per poi spostarsi nella seconda parte della mattinata a Sampierdarena, nei pressi di via Cantore e di piazza Camionale.

Qui i manifestanti si sono posizionati sulla carreggiata, bloccando momentaneamente l’accesso al casello autostradale di Genova Ovest con ripercussioni impattanti per il traffico cittadino. A segnalare la loro presenza anche la Polizia Locale.

“Questa mattina – si legge in una nota di Cgil Liguria – le lavoratrici e i lavoratori Socotec hanno fatto sentire la loro voce davanti al magazzino aziendale di Genova Bolzaneto in via Albissola. Il presidio è stato organizzato da Fillea Cgil Genova e Filcams Cgil Genova contro i licenziamenti di quattro operai decisi dall’azienda con la sola logica del taglio dei costi.

La risposta del mondo del lavoro è stata chiara: i diritti e la dignità non si svendono. La battaglia prosegue”.

