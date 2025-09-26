venerdì 26 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaProtesta lavoratori Socotec, bloccato l'accesso al casello di Genova Ovest
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenzaSampierdarenaBolzaneto

Protesta lavoratori Socotec, bloccato l’accesso al casello di Genova Ovest

Redazione Liguria
0

Protesta lavoratori SocotecGenova – Questa mattina si è svolta la protesta dei lavoratori della Socotec, azienda che lavora con Autostrade, dopo il licenziamento di quattro giovani lavoratori edili. Il presidio si è svolto inizialmente presso il magazzino dell’azienda, situato in via Albissola nel quartiere genovese di Bolzaneto, per poi spostarsi nella seconda parte della mattinata a Sampierdarena, nei pressi di via Cantore e di piazza Camionale.
Qui i manifestanti si sono posizionati sulla carreggiata, bloccando momentaneamente l’accesso al casello autostradale di Genova Ovest con ripercussioni impattanti per il traffico cittadino. A segnalare la loro presenza anche la Polizia Locale.
“Questa mattina – si legge in una nota di Cgil Liguria – le lavoratrici e i lavoratori Socotec hanno fatto sentire la loro voce davanti al magazzino aziendale di Genova Bolzaneto in via Albissola. Il presidio è stato organizzato da Fillea Cgil Genova e Filcams Cgil Genova contro i licenziamenti di quattro operai decisi dall’azienda con la sola logica del taglio dei costi.
La risposta del mondo del lavoro è stata chiara: i diritti e la dignità non si svendono. La battaglia prosegue”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
acqua, rubinetto,

Genova, lunedì interruzione dell’acqua a Sestri Ponente: le vie coinvolte

Cronaca
teatro Modena Genova

Teatro, torna la navetta che collega il Centro e Sampierdarena

Cronaca
treno intercity ibrido

Treni, terminati i lavori: la linea Genova-Milano torna tutta a doppio...

Cronaca
Esercitazione Vigili del Fuoco A12

Grave incidente in A12, ma si tratta di un’esercitazione

Cronaca