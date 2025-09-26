Teatro, torna la navetta che collega il Centro e Sampierdarena

Genova – Torna anche nella stagione 2025/2026 il bus navetta che collega il teatro “Ivo Chiesa” con il teatro Modena e la Sala Mercato di Sampierdarena con una iniziativa che garantisce la mobilità sostenibile a costo zero per gli utenti.

Il direttore artistico Davide Livermore, in occasione della presentazione del ricchissimo cartellone del Teatro Nazionale di Genova intitolato “Il teatro è tuo!” e introducendo i progetti speciali per l’anno a venire, ha annunciato il rinnovo della sponsorizzazione di A.Se.F. che, finora, per tre stagioni ha sostenuto il progetto di mobilità pubblica a costo zero per gli amanti del teatro e si accinge a co-finanziare la quarta.

L’annuncio di Livermore ha trovato forma concreta nel rinnovo del servizio, previsto ogni mercoledì sera, allorquando in cartellone vi sono in programma spettacoli nelle due sale di Sampierdarena. Per consultare il bouquet di spettacoli è possibile accedere al sito del teatro nazionale di Genova e consultarlo, avendo accesso anche a prezzi dei biglietti, orari e approfondimenti tematici.

Il bus, che parte alle 19,30 di fronte all’”Ivo Chiesa”, in viale Duca D’Aosta, fa tappa in piazza De Ferrari alle 19,40 per procedere, poi, in viabilità ordinaria, fino a Sampierdarena. Al termine dello spettacolo, il bus accoglie gli spettatori per fare ritorno in centro città. Solo nella giornata del 10 dicembre la partenza è anticipata alle 18,30 in quanto lo spettacolo serale avrà inizio alle 19,30. Visto il notevole gradimento delle passate edizioni, è richiesta dal teatro una prenotazione che si può effettuare contattando telefonicamente la struttura.

“Il rapporto con il Teatro Nazionale di Genova ed A.Se.F. è ormai consolidato – commenta l’amministratore unico di A.Se.F. Maurizio Barabino – L’offerta del bus navetta, nel tempo e grazie anche al sostegno del teatro stesso, ha avuto grande successo. Si rivolge soprattutto a studenti e persone che hanno difficoltà ad utilizzare l’auto di sera e non vogliono rinunciare agli spettacoli proposti al Modena e alla Sala Mercato. A.Se.F. sostiene la cultura a Genova e ha trovato un partner eccellente nel Teatro Nazionale”.