Genova per Gaza, oggi il corteo di barche in partenza da corso Italia

Genova – Dopo il maxi corteo a piedi per le vie del centro, oggi partirà il corteo di barche che vogliono idealmente unirsi alla Global Sumud Flotilla e sostenere la missione umanitaria che viaggia verso la Striscia di Gaza e rischia di essere assalita, senza giustificazione legale, da forze d’assalto dell’esercito israeliano.

L’appuntamento è intorno alle 11 nel tratto di mare davanti ai Bagni Lido, in corso Italia e a breve distanza da Boccadasse.

Ammessa ogni tipo di imbarcazione e natanti, dalle canoe ai gommoni, dalle barche a vela ai motoscafi e agli yacht.

La Flotilla genovese muoverà poi verso levante, per unirsi idealmente alle 44 imbarcazioni che stanno veleggiando nel Mediterraneo, già attaccate due volte da droni militari, e dirette alla Striscia di Gaza portando viveri e medicinali per la popolazione sfinita da due anni di massacri, violenze di ogni genere e dall’uccisione senza alcuna giustificazione di oltre 18mila bambini, oltre 60mila calcolando anche gli adulti.

Un genocidio che indigna sempre di più l’occidente e si sta trasformando in un boomerang potentissimo contro l’estremismo religioso e l’ultradestra che sostiene il Governo Netanyahu sempre più “schiacciato” su posizioni politiche che nulla hanno a che vedere con i diritti umani e il rispetto delle Vite di donne e bambini.

“Vieni con barche, gozzi, canoe, derive e gommoni – si legge nel volantino di “Da sponda a sponda Palestina libera” – porta la tua bandiera della Palestina e unisciti alla flotta contro il genocidio”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]