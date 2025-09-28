Meteo Liguria, migliora il tempo e tornano a salire le temperature di giorno

L’anticiclone torna a rinforzarsi sul Mediterraneo e la rotazione delle correnti da settentrione garantiranno tempo maggiormente stabile e soleggiato sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 28 settembre 2025:

Al mattino nuvolosità, di tipo medio-basso, interesserà i versanti padani, specie quelli alle spalle del settore centrale; sul resto della Regione cieli in prevalenza sereni o, al più, poco nuvolosi.

Dalle ore centrali del giorno, si assisterà al transito di velature a ponente, mentre i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi altrove, eccezion fatta per residui annuvolamenti più consistenti alle spalle del settore centrale.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ma con rinforzi fino a tesi o forti tra Genova e Capo Mele nella prima parte di giornata.

Mare poco mosso o stirato sotto-costa, localmente mosso al largo tra notte e mattino.

Temperature minime in diminuzione nelle zone interne, stazionarie, o in lieve aumento nelle aree soggette a compressione, sulla costa. Massime in aumento ovunque.

Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+18°C e massime tra +21°C/+25°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+11°C e massime tra +17°C/+22°C.