Autostrade, traffico in tilt dopo l’incidente di stamattina. Code anche in città

Genova – Inizio di mattinata difficile lungo le Autostrade della Liguria e, in particolare, lungo l’A10 in direzione del capoluogo. La causa è l’incidente avvenuto questa mattina nei pressi del ponte San Giorgio, a poche centinaia di metri dallo svincolo con l’A7.

Secondo le prime informazioni, una donna che si trovava a bordo di un’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un guard-rail e ferendosi in maniera seria: le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera.

Sono state fin da subito molto pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Per favorire l’intervento dei soccorsi, infatti, si è resa necessaria la temporanea chiusura del tratto in questione.

Le code in direzione levante hanno raggiunto una lunghezza di circa 10 km, con centinaia di vetture e di mezzi pesanti a lungo bloccati nel traffico.

Le ripercussioni, però, si sono ben presto spostate anche lungo la viabilità ordinaria. Come segnalato dalla polizia locale, il sinistro stradale avvenuto in A10 sta avendo ripercussioni pesanti anche lungo l’Aurelia tra il quartiere di Pra’ e quello di Sestri Ponente.

Infine, la presenza di un veicolo in avaria ha causato forti rallentamenti anche lungo la carreggiata della Sopraelevata che viaggia in direzione levante.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]