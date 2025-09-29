lunedì 29 Settembre 2025
Caos Autostrade, chiuso per incidente svincolo tra A10 e A7

incidente A10 lunedì 29 settembre 2025Genova – Inizia in salita questa settimana sulle autostrade attorno al capoluogo ligure e questa mattina, intorno alle 7, un incidente stradale ha causato la chiusura, sull’autosrada A10 Genova – Ventimiglia, dello svincolo per la A7 Genova Milano, in direzione Bolzaneto.
Il traffico sul ponte San Giorgio è bloccato e si procede a passo d’uomo sulla A10, in direzione Genova, mano a mano che la coda si allunga verso ponente.
Secondo le prime informazioni un’auto avrebbe scontrato il guard rail con un impatto molto violento sullo svincolo che dal ponte San Giorgio porta alla A7.
A bordo una donna di circa 50 anni che è stata soccorsa e trasferita in codice rosso, il più grave, in ospedale.
Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale e si sta lavorando per sgomberare la carreggiata dall’auto incidentata e dai detriti.
