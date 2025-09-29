lunedì 29 Settembre 2025
Genova, lite per il traffico in corso Europa: volano calci e pugni, un ferito

Redazione Liguria
Rissa corso Europa GenovaGenova – Calci, pugni e spinte sotto gli occhi di decine di persone. É accaduto questa mattina a Genova in corso Europa, all’incrocio con via Timavo, lungo la carreggiata che viaggia in direzione del centro della città.
Tra i due contendenti, un motociclista e un automobilista, è scoppiata una lite che nel giro di pochi secondi è degenerata: dalle parole si è presto passati ai fatti e i due hanno iniziato a colpirsi. Le immagini, immortalate da alcune persone rimaste bloccate nel traffico, stanno facendo il giro dei social e delle chat.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo.
Si è reso necessario anche l’intervento dei militi della Croce Verde di Quarto che hanno soccorso uno dei due partecipanti alla rissa, rimasto ferito e trasportato in codice giallo – di media gravità – all’ospedale San Martino.
——————————————————————————————————
