Bordighera, incendia il cassonetto perché non gli aprono il portone

vigili del fuoco archivioBordighera (Imperia) – Saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire i contorni dell’episodio avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Vittorio Emanuele dove, intorno alle 3, è stato segnalato un incendio ad un cassonetto per la raccolta differenziata.
All’arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, infatti, alcuni residenti avrebbero denunciato che l’autore del gesto sarebbe una persona che pretende di dormire in un portone e chiede insistentemente ai residenti di aprirlo.
Secondo la denuncia, da verificare, l’uomo sarebbe un senza fissa dimora che da qualche tempo ha preso a dormire nel portone del condominio e alle richieste di cercare un’altra sistemazione avrebbe già reagito a male parole.
Sempre secondo la denuncia la persona avrebbe litigato con un residente che non voleva aprirgli il portone e pochi minuti dopo è divampato l’incendio proprio nel cassonetto che si trova di fronte al condominio.
Mentre i vigili del fuoco spegnevano il rogo, i carabinieri hanno fermato l’uomo, che si trovava nelle vicinanze, lo hanno identificato e hanno avviato le indagini per accertare se sia stato lui ad appiccare l’incendio.

