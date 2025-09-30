Genoa, la Gradinata Nord prende posizione a sostegno di Gaza

Genova – Nella partita di ieri sera andata in scena allo stadio Ferraris tra Genoa e Lazio, oltre al risultato che ha visto i biancocelesti trionfare con il largo punteggio di 0-3, si è presa la scena anche la protesta della Gradinata Nord, il cuore caldo del tifosi rossoblù, che si è espressa a sostegno di Gaza e del popolo palestinese.

I tifosi sono rimasti in silenzio nei primi cinque minuti di partita in segno di protesta, esponendo uno striscione con su scritto: “E se la paura di guardare Gaza vi ha fatto chinare il mento, sarà sempre complicità il vostro infame silenzio”.

Inoltre, prima del fischio d’inizio, sugli spalti è circolato un lungo comunicato che spiegava la presa di posizione dei tifosi:

“È facile dirlo a parole, ma ben altra cosa è metterlo in pratica. Quando si tratta del nostro Genoa, non ci limitiamo a tifarlo: abbiamo sostenuto e aiutato chi aveva bisogno, abbiamo dimostrato solidarietà ai lavoratori e sempre lo faremo.

La nostra intenzione non è quella di “politicizzare” la Gradinata, dove le uniche bandiere che entrano sono quelle legate al Grifone e i colori rossoblu.

Tuttavia, ci sono situazioni che vanno oltre il calcio, che toccano nel profondo la coscienza di ciascuno di noi.

Non possiamo restare indifferenti davanti a ciò che accade in Palestina: lo sterminio di donne e bambini, di civili inermi ridotti allo stremo e la privazione di ogni libertà. Alcuni di noi sono padri, altre sono madri, ma ciò che ci accomuna è la nostra umanità. Dentro lo stadio, come nella vita di tutti i giorni, restiamo esseri umani. La e per questo che oggi, di fronte a migliaia di vittime a Gaza, abbiamo deciso di restare in Silenzio i primi 5 minuti della partita ed esporre uno striscione, come segno di solidarietà verso il popolo palestinese e per dire chiaro e forte: stop al genocidio!”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]