Genova, investita da un’auto a Sampierdarena: donna in codice rosso

Genova – Ancora un pedone investito tra le vie della città. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto nella tarda mattinata odierna nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove una donna di circa 60 anni che stava attraversando la strada è stata investita da un’auto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale San Martino. Nonostante abbia riportato diversi traumi e ferite a seguito dell’impatto, sarebbe sempre rimasta cosciente durante il trasporto all’ospedale.

Gli agenti hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato gli accertamenti necessari a definire la dinamica di quanto accaduto: rimane da chiarire se la donna stesse attraversando o meno sulla strisce pedonali.

