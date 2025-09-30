martedì 30 Settembre 2025
Meteo Liguria, nuvole in aumento e possibili piovaschi pomeridiani

Redazione Liguria
martedì 30 settembre 2025La presenza di aria molto fredda di matrice artico-continentale presente sull’Europa orientale si scontra con un anticiclone più mite ad ovest e l’Italia del Nord risente di questi influssi che porteranno ad un aumento della nuvolosità dal pomeriggio e nei prossimi giorni.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 30 settembre 2025:
In mattinata cieli prevalentemente sereni sulla Liguria, con velature in graduale aumento sul settore centrale a partire da metà mattinata.
Nelle ore pomeridiane aumento generale della nuvolosità nell’interno, con possibilità di isolati rovesci. Cieli da poco nuvolosi a velati sul resto della regione.
Venti deboli o moderati a regime di brezza.
Mare poco mosso.
Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo nell’interno.
Sulla costa attese temperature minime tra +13°C/+18°C e massime tra +21°C/+23°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+12°C e massime +15°C/+20°C.

