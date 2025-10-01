Meteo Liguria, diminuiscono le nuvole ma calano le temperature

Correnti d’aria fredda di origine artico-continentale stanno scorrendo sull’Italia e interessano almeno parzialmente anche la nostra regione. Ne deriva un nuovo calo delle temperature, soprattutto nei valori minimi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025:

In mattinata cielo variabile sulla costa dell’Imperiese e dello Spezzino, parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla costa del settore centrale, nuvoloso o coperto invece su gran parte dei settori interni.

Nel pomeriggio le schiarite si faranno sempre più ampie ovunque.

Venti tesi da nord su gran parte della regione

Mare stirato sotto costa sul settore centrale, mosso al largo per onda da nord

Temperature in generale calo

Sulla costa previste temperature minime tra +10°C/+15°C e massime tra +17°C/+21°C.

Nell’interno previste temperature minime tra +0°C/+8°C e massime tra +10°C/+16°C.