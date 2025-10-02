Flotilla, due genovesi arrestati dall’esercito israeliano: sono José Nivoi e Pietro Queirolo Palmas

Genova – Ci sono anche i genovesi Pietro Queirolo Palmas e José Nivoi tra i 33 italiani che sono stati arrestati nelle scorse ore dall’esercito israeliano dopo il blocco della gran parte delle imbarcazioni dello Global Sumud Flotilla.

Nivoi è uno dei membri più attivi del Calp e del sindacato Usb, mentre Queirolo Palmas è un giovane che lavorava a bordo di imbarcazioni di lusso e ha deciso di lasciare il lavoro per prendere parte alla missione umanitaria.

“Con la presente vi comunichiamo che nostro figlio Pietro Queirolo Palmas, a bordo della ‘All In’, imbarcazione della missione umanitaria pacifica Global Sumud Flottilla, è stato sequestrato da militari israeliani in acque internazionali in contrasto con le norme marittime. Tale sequestro è avvenuto alle ore 22.15 ora in cui abbiamo perso la comunicazione con nostro figlio. Nel suo ultimo messaggio ci avverte che sono stati colpiti con getti d’acqua a pressione e sostanze urticanti nonostante non opponessero alcun tipo di resistenza al sequestro violento.

Vi chiediamo di intervenire al più presto per difendere un vostro cittadino e condannare l’operato illegale dello Stato di Israele, sul cui primo ministro pende un mandato d’arresto della corte penale internazionale per il reato di genocidio”, è il messaggio che è stato pubblicato dai genitori del giovane 22enne.

Intanto, prosegue il presidio presso varco Albertazzi che rimarrà permanente fino allo sciopero generale di domani. Ai lavoratori si sono uniti questa mattina diversi studenti liceali e universitari.

