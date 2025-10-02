Sciopero generale, cosa si ferma domani a Genova

Genova – Domani, venerdì 3 ottobre, sciopero generale proclamato dalla Cgil e dai sindacati di base “in difesa della Global Sumud Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”.

A Genova è previsto un corteo: l’appuntamento è alle 8 davanti al Terminal traghetti da dove la manifestazione si dirigerà verso il centro città. “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani rappresenta un fatto di gravità estrema – scrive la Cgil – Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio”.

Lo sciopero coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati, anche se saranno garantite tutte le prestazioni minime essenziali.

Per il personale delle attività ferroviarie lo sciopero inizierà dalle ore 21 di stasera: per il trasporto regionale saranno garantite le fasce protette dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Previste fasce di garanzia anche per autobus e metro ma Amt ancora non ha reso noti gli orari. In sciopero, dalle 22 di stasera, anche il personale delle autostrade.