Meteo Liguria, cieli sereni ma temperature ancora in calo

Il campo di bassa pressione presente sul Mar Egeo richiama sull’Italia correnti fresche, in ingresso dalla porta della Bora.

In Liguria è atteso un abbassamento graduale delle temperature in un contesto prevalentemente asciutto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025:

Mattinata con cieli sereni sul Centro-Levante e poco o parzialmente nuvolosi a Ponente, con qualche brandello di nuvolosità bassa possibile sui versanti padani con le prime luci dell’alba.

Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa sull’Imperiese con possibili locali piovaschi associati.

Cieli tersi sui restanti settori fino a sera con clima prevalentemente asciutto sui versanti marittimi.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali nel corso della tarda mattinata e del pomeriggio.

Possibile insistenza da parte delle correnti settentrionali, tra Genovesato e Savonese, nelle ore centrali della giornata.

Mare poco mosso o quasi calmo sulle coste del Centro-Levante; Poco mosso o localmente mosso in mattinata a Ponente e al largo.

Temperature in generale calo, specialmente nei valori minimi nelle aree dell’entroterra (possibili gelate tra tarda nottata e prima mattinata nei fondovalle del profondo entroterra di Levante)

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+15°C e massime tra +17°C/+21°C.

Nell’interno temperature minime previste tra -1°C/+7°C e massime tra +9°C/+16°C.