Savignone, nel week end torna la Castagnata dei Fieschi

Savignone celebra l’inizio dell’autunno con la Castagnata dei Fieschi e la rievocazione storica con i figuranti in costume d’epoca.

Appuntamento sabato 4 e domenica 5 ottobre con l’evento organizzato con Regione Liguria e Comune di Savignone.

Cultura, tradizione, inclusione sociale ed escursionismo si alterneranno in un fine settimana ricco di iniziative.

Sabato 4 ottobre si aprirà alle 15:00 con la presentazione delle attività dell’associazione di volontariato Anglad (saletta mensa Via Papa GiovanniXXIII ).

Alle 16:00 si terrà un incontro sul tema della castagna “L’albero del pane” a cura della guida ambientale Stefano Schisano – Guida Ambientale Escursionistica (Croce Rossa – Sala Marina Garaventa, Via Papa GiovanniXXIII)

Alle 17:5 sarà la volta di “Don Camillo e il suo gregge”, letture di Giovannino Guareschi e brindisi d’Autunno con Marco Rivolta (Croce Rossa – Sala Marina Garaventa, Via Papa GiovanniXXIII )

A seguire, alle 19:00, “Sapori d’autunno in cucina con Romina: aperitivo dolce e salato a base di castagne”, con la cuciniera più social della Valle Scrivia Romina Bondanza (Giavot Café – Piazza Italo Ghelfi)

Alle 21:15 al Teatro Botto di Savignone (Via Garibaldi) si terrà il concerto-musical “Tommy”, a cura della 2LittleTimeBand presentata da Aldo De Scalzi.

Domenica 5 settembre partirà con l’iniziativa “Escursione tra i castagneti” con la guida ambientale Stefano Schisano. Partenza da Piazza Italo Ghelfi ore 8:30. Alla fine dell’escursione ci sarà la possibilità di gustare una merenda speciale in collaborazione con HHCAFé Hermann Hesse Café Savignone a base di crepes alla nutella e castagne. (prenotazioni escursione 3780935094). In contemporanea agli eventi, ci sarà la presenza dei mercatini di creativi, hobbisti, prodotti locali, vini, formaggi e leccornie di ogni genere. Alle ore 12:30 “Pasta e fagioli in Piazza” a cura della sezione locale degli Alpini. Alle 15:30 “Caldarroste e golosità in Piazza”. A seguire rievocazione storica dei Fieschi con corteo storico, spettacolo di animazione medievale a cura dell’associazione D&E Animation e con la partecipazione straordinaria del Gruppo Storico Sestrese. In conclusione concerto dei Demueluin con la partecipazione straordinaria di Mike FC.

Grazie alla Croce Rossa – Comitato Odv, sezione Savignone, sarà attivo un servizio di prenotazione telefonica per il trasporto di soggetti con disabilità. La prenotazione andrà effettuata entro le 12:00 del 2 ottobre 2025 al numero del Comune Di Savignone : 010.9360103.