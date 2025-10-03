Genova, incendio in via 2 dicembre, molta paura ma nessun ferito

Genova – Molta paura, diversi danni ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato all’interno di in appartamento di via 2 dicembre 1944 nel quartiere di Voltri. A far scattare l’allarme le telefonate al numero di emergenza 112 dei vicini che hanno notato del fumo che usciva dalle finestre di casa.

I vigili del fuoco sono intervenuto con squadre dal distaccamento di Multedo e dalla centrale e quando sono arrivati sul posto hanno visto il fumo hanno subito cercato di entrare nell’appartamento forzando la porta di ingresso.

Una volta all’interno hanno verificato che in casa non ci fossero persone in pericolo e poi hanno rapidamente spento le fiamme.

Fortunatamente l’abitazione era vuota al momento del rogo e nessuno è rimasto ferito.

Spente le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato la casa che ha subito molti danni.

L’intervento tempestivo ha però evitato che l’incendio si propagasse ad altre abitazioni e il condominio, inizialmente evacuato è potuto tornare velocemente alla normalita

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale e di stato e sono in corso indagini per risalire alle cause del rogo