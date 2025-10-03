Meteo Liguria, aria umida porta aumento delle nuvole, migliora domenica

L’arrivo sulla Liguria di correnti d’ aria più mite ed umida sulla Liguria potrebbe determinare qualche pioggia nella giornata di domani, sabato ma già domenica è atteso un miglioramento ad iniziare da ponente.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, vnerdì 3 ottobre 2025:

Al mattino banchi nuvolosi saranno presenti sul mare con locali estensioni ad alcuni tratti di costa, ma con basso rischio di pioggia.

Sul resto della regione cielo da sereno a velato.

Nel pomeriggio gli annuvolamenti (sempre a carattere locale e senza precipitazioni) si trasferiranno nei settori interni.

Sul resto della regione cielo velato da nubi alte e sottili con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in ulteriore calo, possibili deboli gelate nelle prime ore del mattino nel fondovalle avetano e della Val Trebbia.

Sulla costa attese temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +17°C/+20°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+5°C e massime tra +8°C/+16°C.