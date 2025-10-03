L’arrivo sulla Liguria di correnti d’ aria più mite ed umida sulla Liguria potrebbe determinare qualche pioggia nella giornata di domani, sabato ma già domenica è atteso un miglioramento ad iniziare da ponente.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, vnerdì 3 ottobre 2025:
Al mattino banchi nuvolosi saranno presenti sul mare con locali estensioni ad alcuni tratti di costa, ma con basso rischio di pioggia.
Sul resto della regione cielo da sereno a velato.
Nel pomeriggio gli annuvolamenti (sempre a carattere locale e senza precipitazioni) si trasferiranno nei settori interni.
Sul resto della regione cielo velato da nubi alte e sottili con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.
Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.
Mare quasi calmo o poco mosso.
Temperature in ulteriore calo, possibili deboli gelate nelle prime ore del mattino nel fondovalle avetano e della Val Trebbia.
Sulla costa attese temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +17°C/+20°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+5°C e massime tra +8°C/+16°C.
Meteo Liguria, aria umida porta aumento delle nuvole, migliora domenica
