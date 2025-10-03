Genova – Alcuni manifestanti si sono portati sui binari della stazione ferroviaria di Sampierdarena questa mattina, di fatto bloccando il traffico dei treni su tutta la linea intorno a Genova.
E’ accaduto pochi minuti dopo le 11 con circa duecento persone che si sono staccate dal presidio in varco Albertazzi per raggiungere la zona della stazione.
Al momento il traffico risulta fermo. Altre ripercussioni dopo i ritardi e le cancellazioni che già a partire da questa mattina si sono registrate lungo tutta la rete ferroviaria della Liguria, a causa dello sciopero (che era già stato indetto da diversi giorni) di tutto il personale ferroviario scattato ieri sera alle ore 21:00 e che proseguirà fino a stasera alle ore 20:59.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Sciopero generale Genova, manifestanti sui binari a Sampierdarena: treni fermi
Genova – Alcuni manifestanti si sono portati sui binari della stazione ferroviaria di Sampierdarena questa mattina, di fatto bloccando il traffico dei treni su tutta la linea intorno a Genova.