venerdì 3 Ottobre 2025
Sciopero generale Genova, manifestanti sui binari a Sampierdarena: treni fermi
Sampierdarena

Sciopero generale Genova, manifestanti sui binari a Sampierdarena: treni fermi

Redazione Liguria
0

treno PopGenova – Alcuni manifestanti si sono portati sui binari della stazione ferroviaria di Sampierdarena questa mattina, di fatto bloccando il traffico dei treni su tutta la linea intorno a Genova.
E’ accaduto pochi minuti dopo le 11 con circa duecento persone che si sono staccate dal presidio in varco Albertazzi per raggiungere la zona della stazione.
Al momento il traffico risulta fermo. Altre ripercussioni dopo i ritardi e le cancellazioni che già a partire da questa mattina si sono registrate lungo tutta la rete ferroviaria della Liguria, a causa dello sciopero (che era già stato indetto da diversi giorni) di tutto il personale ferroviario scattato ieri sera alle ore 21:00 e che proseguirà fino a stasera alle ore 20:59.
