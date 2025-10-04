sabato 4 Ottobre 2025
Meteo Liguria, ancora nuvole ed instabilità, lunedì torna il sole

Redazione Liguria
0

meteo Liguria sabato 4 ottobre 2025La coda di una perturbazione interesserà velocemente la Liguria tra la giornata di oggi e le prime ore di domenica. La settimana entrante inizierà con un miglioramento generalizzato con il ritorno del cielo sereno e un aumento delle temperature a partire da lunedi.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 44 ottobre 2025:
Su tutta la regione nuvolosità irregolare, più compatta dal Savonese verso levante dove non escludiamo la possibilità di qualche pioggia o rovescio, più intenso nelle aree interne. Tempo asciutto a ponente con schiarite ampie tra Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale.
Nel pomeriggio concentrazione dei piovaschi da Genova verso levante con maggiore insistenza sulla fascia appenninica.
A ponente variabile con ampie schiarite ed assenza di fenomeni.
Venti in rapido rinforzo dai quadranti meridionali. Tra pomeriggio e sera vento in attenuazione a ponente e rinforzi da ovest-sud-ovest al largo.
Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo e sul levante in serata.
Temperature in aumento le minime, in calo le massime sul settore centro-orientale della regione, stazionarie a ponente.
Sulla costa attese temperature minime tra +12°C/+15°C e massime tra +17°C/+21°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +3°C/+7°C e massime tra +8°C/+12°C.

