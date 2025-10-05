domenica 5 Ottobre 2025
Genova, cade in bicicletta e si infilza allo skate park di Pra’

Redazione Liguria
0

Gaslini monitorGenova – Sarebbero gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni di un ragazzino di 11 anni caduto con la bicicletta mentre si trovava all’interno dello skate park di Prà.
L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi, domenica 5 ottobre 2025 e ha visto coinvolto il ragazzino che giocava con la bici nell’area dove si allenano gli appassionati di skateboard ed altre discipline collegate.
Secondo le prime ricostruzioni il ragazzino sarebbe caduto restando infilzato con la leva del freno nell’addome.
Una ferita terribile che ha causato una emorragia che ha terrorizzato i presenti che hanno subito chiamato il 112 per chiedere l’intervento dei soccorsi
Sul posto è arrivata l’automedica del 118 e l’ambulanza e dopo aver stabilizzato il ragazzino lo hanno trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale specializzato nelle cure dei bambini.
Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno liberato il ragazzino consentendo i soccorsi.
In corso la ricostruzione dell’incidente e le eventuali responsabilità ed è grande l’allarme dei genitori per la sicurezza della pista da skateboard

