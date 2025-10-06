lunedì 6 Ottobre 2025
Genova, rallentamenti e code in corso Europa direzione Centro

polizia locale GenovaGenova – Mattinata difficile per il traffico da levante verso il centro città. Rallentamenti e code vengono segnalati in corso Europa e in corso Gastaldi con particolari difficoltà all’altezza dell’incrocio con via Barrili.
I tempi di percorrenza si allunganno anche, al momento, non si ha notizia di incidenti o di particolari problemi

