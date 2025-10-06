Genova, rapina sul bus una donna con in braccio un bimbo: denunciato

Genova – Le forze dell’ordine sono intervenute nel tardo pomeriggio di ieri in via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove era stata segnalata una lite tra due uomini a bordo di un bus.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno ricostruito quanto successo. Uno dei due contendenti, un 24enne, avrebbe rubato lo smartphone ad una donna che si trovava sul mezzo e che aveva in braccio un bambino piccolo. Il giovane avrebbe agito con altri uomini.

Prima che il gruppo riuscisse a fuggire alla fermata successiva, il marito della donna era intervenuto venendo spintonato dallo stesso malvivente.

I poliziotti sono intervenuti prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente, hanno fermato il 24enne – risultato con diversi precedenti di polizia – e l’hanno denunciato.

Inoltre, hanno avviato le indagini per risalire ai complici: in tal senso, sono state visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti a bordo del mezzo.

