Genova, agenti di polizia salvano una cagnolina nel traffico

Genova – Hanno visto una cagnolina che correva lungo una strada con le auto che sfrecciavano ad alta velocità e si sono fermati per prestarle soccorso. Un salvataggio davvero “di cuore” quello della polizia di Genova che è subito intervenuta in una situazione di pericolo per la cagnolina.

L’animale era fuggito ai suoi padroni, forse spaventata da un forte rumore. Correva lungo la strada e rischiava di essere travolta e così gli agenti della volante che l’hanno vista si sono fermati e l’hanno fatta salire in macchina.

Poi la cagnolina è stata accompagnata al canile dove il personale ha “letto” il microchip che fortunatamente aveva.

In questo modo gli agenti sono risaliti ai proprietari e li hanno contattati spiegando la situazione.

Oggi la cagnolina potrà riabbracciare i padroni che erano disperati perchè non riuscivano a trovarla.