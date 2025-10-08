mercoledì 8 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, agenti di polizia salvano una cagnolina nel traffico
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieri

Genova, agenti di polizia salvano una cagnolina nel traffico

Redazione Liguria
0

cagnolina salvata polizia genovaGenova – Hanno visto una cagnolina che correva lungo una strada con le auto che sfrecciavano ad alta velocità e si sono fermati per prestarle soccorso. Un salvataggio davvero “di cuore” quello della polizia di Genova che è subito intervenuta in una situazione di pericolo per la cagnolina.
L’animale era fuggito ai suoi padroni, forse spaventata da un forte rumore. Correva lungo la strada e rischiava di essere travolta e così gli agenti della volante che l’hanno vista si sono fermati e l’hanno fatta salire in macchina.
Poi la cagnolina è stata accompagnata al canile dove il personale ha “letto” il microchip che fortunatamente aveva.
In questo modo gli agenti sono risaliti ai proprietari e li hanno contattati spiegando la situazione.
Oggi la cagnolina potrà riabbracciare i padroni che erano disperati perchè non riuscivano a trovarla.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
global sumud flotilla assalto

Gaza, attaccata nella notte anche la Fredom Flotilla Coalition

Cronaca
campi padel corso Quadrio

Genova, proteste per la copertura dei campi padel di corso Quadrio

Cronaca

Morto Renzo Toti, lutto per l’ex presidente Giovanni Toti

Varie
meteo Liguria mercoledì 8 ottobre 2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole ma senza pioggia

Cronaca