Genova – Ancora un episodio di violenza da parte di un passeggero di un mezzo pubblico, dopo l’aggressione ad un controllore avvenuta l’altra sera a Marassi a bordo di un mezzo della linea 13.
Ieri è accaduto nei pressi dei giardini di Brignole, in pieno centro, quando un 27enne è fuggito dal bus per evitare di esser sottoposto alle operazioni di verifica del biglietto.
Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno raggiunto il giovane e il controllore che lo stava inseguendo in corso Buenos Aires. Alla vista dei poliziotti il 27enne è apparso fin da subito poco collaborativo, iniziando a scalciare e minacciare i presenti.
Solo in un secondo momento, la situazione è rientrata sotto controllo e il passeggero è stato fermato e portato in Questura, dove è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, paura sul bus: scappa dai controllori e aggredisce gli agenti, denunciato
Genova – Ancora un episodio di violenza da parte di un passeggero di un mezzo pubblico, dopo l’aggressione ad un controllore avvenuta l’altra sera a Marassi a bordo di un mezzo della linea 13.