mercoledì 8 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, paura sul bus: scappa dai controllori e aggredisce gli agenti, denunciato
CentroNotizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, paura sul bus: scappa dai controllori e aggredisce gli agenti, denunciato

Redazione Liguria
0

Polizia auto volantiGenova – Ancora un episodio di violenza da parte di un passeggero di un mezzo pubblico, dopo l’aggressione ad un controllore avvenuta l’altra sera a Marassi a bordo di un mezzo della linea 13.
Ieri è accaduto nei pressi dei giardini di Brignole, in pieno centro, quando un 27enne è fuggito dal bus per evitare di esser sottoposto alle operazioni di verifica del biglietto.
Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno raggiunto il giovane e il controllore che lo stava inseguendo in corso Buenos Aires. Alla vista dei poliziotti il 27enne è apparso fin da subito poco collaborativo, iniziando a scalciare e minacciare i presenti.
Solo in un secondo momento, la situazione è rientrata sotto controllo e il passeggero è stato fermato e portato in Questura, dove è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Portofino

Portofino, furto da 5.000 euro in una boutique: denunciati due uomini

Cronaca
Genova protesta Global Sumud Flotilla

Genova, altra Flotilla intercettata da Israele: oggi alle 18 manifestazione a...

Cronaca
ambulanza soccorsi

Albenga, incidente sulla Sp 582: gravemente ferito un giovane

Cronaca
Carabinieri

Cairo Montenotte, incidente tra due auto: quattro feriti, uno è grave

Cronaca