Operaio morto a Ventimiglia, aperto un fascicolo per omicidio colposo

Ventimiglia (Imperia) – Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Roberto Trimarchi, l’operaio comunale di 58 anni deceduto lunedì mattina a Ventimiglia a seguito di un tragico incidente sul lavoro.

La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e al momento gli indagati sarebbero tre: si tratterebbe di alcuni collaboratori della vittima, un atto dovuto per consentire loro la propria difesa.

Intanto, si cerca di ricostruire quanto accaduto in quei momenti. Rimane da chiarire in primis come mai l’uomo si trovasse presso quel terreno. Dalle prime informazioni, infatti, risulterebbe che quella mattina la vittima avrebbe dovuto trovarsi a lavorare da un’altra parte. Inoltre, l’attenzione degli investigatori è stata attirata dalla ruspa che Trimarchi stava guidando, un mezzo gommato e non cingolato, che sarebbe stato sicuramente più adatto a percorrere quel tratto.

A fornire maggiori dettagli sulla causa della morte potrebbe essere l’esame autoptico che verrà effettuato sul corpo della vittima all’inizio della prossima settimana: non si esclude, infatti, che l’uomo possa aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

