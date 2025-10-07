Incidente sul lavoro a Ventimiglia, la vittima è Rocco Trimarchi: proseguono le indagini

Ventimiglia (Imperia) – É Rocco Trimarchi, 58enne operaio comunale, la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri nella tarda mattinata a Ventimiglia.

L’uomo stava guidando una ruspa in un terreno, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato precipitando nel vuoto per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed è anche stato all’allertato l’elisoccorso, ma purtroppo i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto. In tal senso, gli ispettori del lavoro e i carabinieri intervenuti sul luogo hanno avviato gli accertamenti necessari.

“A nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Rocco Trimarchi, stimato operaio comunale, venuto a mancare questo pomeriggio per cause ancora da accertare.

Desidero porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Caro Rocco, ti ricorderemo sempre per la tua professionalità, la tua gentilezza e la tua instancabile disponibilità a servizio della nostra città”, ha scritto sui social il Sindaco di Ventimiglia, Flavio di Muro.

