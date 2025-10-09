Genova, questa sera la fiaccolata per Gaza in piazza Colombo

Genova – Prosegue la mobilitazione contro i massacri e i crimini contro l’umanità commessi dall’esercito israeliano e dal Governo del Paese nella Striscia di Gaza e la Uil Liguria conferma la fiaccolata di questa sera, prevista dalle 20:00 alle 22:00, in piazza Colombo, a Genova.

Una iniziativa a difesa del popolo palestinese: “Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro”.

Sul palco allestito in piazza ci saranno interventi di esponenti del sindacato e di diverse associazioni e delegazioni della Uil provenienti da tutta la Liguria.

La Uil prosegue inoltre la sua azione di solidarietà con la raccolta fondi a sostegno delle attività della Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata dalla guerra.

È stato attivato il seguente conto corrente: IBAN IT 36 W 01030 03200 00000 9104911 . Per chi volesse contribuire, la causale è: “Per attività umanitarie promosse dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza”.