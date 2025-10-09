Genova, rifiuti ingombranti abbandonati per strada: decine di segnalazioni in città

Genova – Mentre l’emergenza rifiuti continua a tenere banco a Genova, non si fermano le segnalazioni che giungono da diversi quartieri della città sulla presenza di bidoni pieni e rifiuti ingombranti per strada con le conseguenti e comprensibili proteste delle persone che abitano o frequentano più spesso le zone coinvolte.

Questa situazione accende ulteriormente il dibattito tra chi chiede misure più stringenti ed efficaci da parte delle autorità competenti e chi, invece, sottolinea il poco senso civico di decine di cittadini che abbandonano rifiuti ingombranti per strada, senza curarsi dei disagi e delle problematiche che si possono causare a soggetti più fragili, persone in sedia a rotelle o genitori con passeggini, che spesso si trovano un ostacolo sul marciapiede o sulla strada.

Dai classici sacchetti della spazzatura, fino a travi di legno e cassetti, passando talvolta anche per elettrodomestici e materassi. Segnalazioni di questo tipo arrivano da levante a ponente: da Sampierdarena fino a Borgoratti, passando per Oregina e Cornigliano.

