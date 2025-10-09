giovedì 9 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, rifiuti ingombranti abbandonati per strada: decine di segnalazioni in città
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, rifiuti ingombranti abbandonati per strada: decine di segnalazioni in città

Redazione Liguria
0

Genova – Mentre l’emergenza rifiuti continua a tenere banco a Genova, non si fermano le segnalazioni che giungono da diversi quartieri della città sulla presenza di bidoni pieni e rifiuti ingombranti per strada con le conseguenti e comprensibili proteste delle persone che abitano o frequentano più spesso le zone coinvolte.
Questa situazione accende ulteriormente il dibattito tra chi chiede misure più stringenti ed efficaci da parte delle autorità competenti e chi, invece, sottolinea il poco senso civico di decine di cittadini che abbandonano rifiuti ingombranti per strada, senza curarsi dei disagi e delle problematiche che si possono causare a soggetti più fragili, persone in sedia a rotelle o genitori con passeggini, che spesso si trovano un ostacolo sul marciapiede o sulla strada.
Dai classici sacchetti della spazzatura, fino a travi di legno e cassetti, passando talvolta anche per elettrodomestici e materassi. Segnalazioni di questo tipo arrivano da levante a ponente: da Sampierdarena fino a Borgoratti, passando per Oregina e Cornigliano.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Sagra della Castagna Crocefieschi

Domenica torna la Sagra della Castagna di Crocefieschi

Eventi
Villa Serra di Comago Genova

A Palazzo Ducale c’era una volta il Genoashire e i magnifici...

Eventi
Tribunale La Spezia

La Spezia, bidello condannato a tre anni per molestie a studentesse

Cronaca
Gaza bombardamenti

Genova, questa sera la fiaccolata per Gaza in piazza Colombo

Cronaca