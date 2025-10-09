La Spezia, bidello condannato a tre anni per molestie a studentesse

La Spezia – Avrebbe aprofittato di “abbracci” e saluti alle studentesse minorenni per compiere molestie sessuali il bidello di un noto istituto scolastico cittadino, condannato a tre anni di reclusione dal tribunale.

L’uomo era stato accusato da alcune studentesse che si erano accorte che il comportamento del bidello andava oltre le manifestazioni di affetto e di “amicizia” e sconfinava in comportamenti non idonei da parte di un adulto nei confronti di ragazzine minorenni.

Le denunce sono state esaminate e sono scattate le indagini che hanno portato all’accusa di molestie sessuali su minori e al processo.

L’uomo, condannato in primo grado, dovrà anche versare alle ragazze 5mila euro di risarcimento danni quale anticipo per eventuali altre azioni che le famiglie intendono avviare ed ha disposto l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

L’uomo, inoltre, non potrà più ricoprire l’incarico di bidello nelle scuole pubbliche e private di tutta Italia e non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle vittime degli abusi.

I legali dell’uomo stanno valutando la possibilità di ricorrere in Appello.