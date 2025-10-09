Meteo Liguria – Ancora tempo stabile e temperture miti

Il campo di alta pressione presente tra la Penisola Iberica e l’Oceano Atlantico orientale, continua a resistere impedendo l’arrivo di flussi umidi atlantici sul continente. Attese quindi ancora condizioni di stabilità su gran parte dell’Europa centro-occidentale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 9 ottobre 2025:

In mattinata cieli sereni su gran parte della regione, a tratti velati e con possibilità di foschie o nubi basse sui versanti padani del settore centro-occidentale, in diradamento nel corso della mattinata.

Dalle ore centrali aumento della nuvolosità nell’interno, con velature sempre presenti sul mare.

Venti a regime di brezza, moderati da nord in mattinata su Savonese e Genovesato.

Mare poco mosso, a tratti calmo.

Temperature stazionarie.

Sulla costa previste temperature minime tra +14°C/+17°C e massime tra +20°C/+22°C.

Nell’interno previste temperature minime tra 0°C/+12°C e massime tra +15°C/+21°C.