venerdì 10 Ottobre 2025
Genova, operazione anti droga della Polizia Locale in corso

Redazione Liguria
polizia locale GenovaGenova – Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione antidroga condotta dagli agenti della Polizia Locale.
Oltre 80 agenti e unità cinofile stanno intervenendo in diverse aree cittadine per eseguire perqusizioni, controlli anti droga e arresti per colpire i traffici di sostanze stupefacenti.
Operazioni condotte anche a seguito delle proteste e delle segnalazioni dei residenti di alcuni quartieri che hanno fornito informazioni dettagliate su traffici, spacciatori e frequentazioni costanti da parte di clienti alla ricerca della droga di cui hanno bisogno.

notizia in aggiornamento

