Genova, valigia sospetta abbandonata in via XX Settembre: sul posto gli artificieri

Genova – Un altro allarme su una valigia sospetta abbandonata a Genova. Dopo quanto accaduto martedì mattina in via Assarotti a pochi passi dalla sinagoga (e in corrispondenza con il secondo anniversario della strage del 7 ottobre), la presenza di una valigia sospetta è stata segnalata nel primo pomeriggio di oggi in via XX Settembre, nel cuore del centro del capoluogo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia locale, le squadre degli artificieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Gli agenti hanno interdetto la zona sotto i portici al traffico pedonale e hanno chiuso la strada per alcuni minuti. Dopo aver messo in sicurezza l’area e aver effettuato gli accertamenti necessari, la valigia è stata fatta brillare. La strada è stata riaperta intorno alle ore 16:00.

