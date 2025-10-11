Genova, a spasso sulla Sopraelevata, allarme all’alba

Genova – Ancora segnalazioni di persone che camminano a piedi sulla strada Sopraelevata. E’ successo questa mattina di sabato 11 ottobre, all’inizio della carreggiata in direzione ponente.

Automobilisti di passaggio hanno notato una o forse due persone che camminavano tranquillamente a lato strada ed hanno allertato le forze dell’ordine chiamando il numero di emergenza 112.

L’allarme è stato trasferito alla polizia locale che ha lanciato un messaggio di allerta intorno alle 5,20 di questa mattina.

Inviata sul posto anche una pattuglia per fermare e sanzionare le persone.

Al momento non è dato sapere se la pattuglia abbia intercettato i pedoni.

(Foto di Archivio)