Parapendio, grave la donna precipitata a San Colombano Certenoli

San Colombano Certenoli (Genova) – Sono molto gravi, all’ospedale San Martino di Genova le condizioni della donna di 53 anni precipitata con il parapendio durante un volo nella zona della Val Fontanabuona.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 quando la donna stava volando con il parapendio per quello che sembrava un semplice lancio senza particolari difficoltà.

Per cause ancora da accertare, però, il velivolo ha condotto la donna su una zona boscosa e l’atterraggio è stato molto violento. La donna ha riportato diverse ferite e fratture e una probabile emorragia interna che ha fatto scattare il codice rosso nei soccorsi, il più grave.

Soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal soccorso alpino, la donna è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale San Martino con l’elicottero Drago in servizio di eliambulanza per il 118.

In corso le indagini per ricostruire le cause e le circostanze dell’incidente e se vi siano delle responsabilità.