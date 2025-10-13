Genova, riparte il centro di aiuto allo studio gratuito di Portofranco

Genova – Con il nuovo anno scolastico ormai avviato ripartono i servizi gratuiti di aiuto allo studio di Portofranco Genova.

Realtà ormai consolidata in diverse città d’Italia, Portofranco, opera nei locali adiacenti alla Chiesa della Santissima Annunziata, in via della Vergine, sopra piazza Sturla. Uno spazio adeguato per studiare insieme, un luogo dedicato principalmente ai ragazzi delle scuole medie superiori che possono fruire di lezioni one to one, di ambienti dedicati allo studio assistito o a quello individuale, sempre accompagnati da docenti e aiutanti volontari.

Le attività di Portofranco si svolgono ogni martedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00. Una volta iscritti in sede, dopo un colloquio conoscitivo, parte l’inserimento nel servizio. Obiettivo del lavoro è sì quello di fornire un aiuto, ma prioritariamente quello di insegnare un metodo di studio, che permetta di procedere autonomamente in tutte le discipline, cogliendo il senso di ciò che si studia, riguadagnando il motivo e – perché no? – anche il bello del lavoro quotidiano.

Portofranco è un’organizzazione di volontariato unica nel suo genere, che aiuta i giovani ad evitare l’abbandono degli studi e lo fa nella più totale gratuità. Nel 2023 il suo presidente, Alberto Bonfanti, ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Portofranco è una comunità educativa dove i ragazzi sono accolti, riconosciuti e messi in condizione di assumersi responsabilità, secondo il motto ispiratore che recita” I ragazzi non sono vasi da riempire ma fuochi da accendere”

L’esperienza del progetto “Portofranco Genova” non parte certo da zero, ma si sviluppa sulle molteplici attività, promosse da più di dieci anni dall’Associazione Imprevedibile Istante a cui si appoggia: nata dall’impulso di universitari, giovani laureati e docenti in attività da lungo tempo accomunati dalla stessa passione educativa. Negli anni si sono proposti momenti di condivisione, viaggi e visite guidate, ritiri di studio, in particolare per i maturandi, incontri culturali e formativi, oltre che una precisa attività di aiuto allo studio. In questi anni l’Associazione Imprevedibile Istante ha già accolto più di un migliaio di studenti aiutandoli nel loro percorso formativo e scolastico.

Portofranco è anche un’opportunità per chi voglia offrire il proprio tempo come volontario: insegnanti in attività o in pensione, persone che hanno lavorato in settori diversi dalla scuola ma che sanno affrontare le materie scolastiche, studenti universitari possono scrivere all’indirizzo email [email protected] per esprimere il proprio interesse a partecipare.

Per approfondire le finalità e le attività di Portofranco Italia si rimanda ai link https://home.portofranco.org/ e https://www.portofranco.org/chi-siamo/cose-portofranco/