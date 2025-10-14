Crollo Ponte Morandi, la Procura chiede 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci

Genova – I pubblici ministero Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di carcere per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade a processo insieme ad altri 56 imputati per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone.

All’ex manager, al momento rinchiuso nel carcere di Opera dopo la condanna in via definitiva a sei anni di carcere per la strage di Avellino, viene contestato il reato di crollo e quello di omicidio colposo delle quarantatré persone che persero la vita in quel tragico giorno che rimarrà per sempre scalfito nella storia di Genova e, più in generale, di tutta Italia.

Egle Possetti, presidente del Comitato del familiari delle vittime del crollo, ha espresso – per quanto possibile – soddisfazione per la richiesta dei pm, augurandosi che si possa arrivare alla condanna.

“Una richiesta inaccettabile”, invece, è il commento di uno dei legali di Castellucci, Guido Carlo Alleva.

