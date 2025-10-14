martedì 14 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCrollo Ponte Morandi, la Procura chiede 18 anni e 6 mesi per...
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Crollo Ponte Morandi, la Procura chiede 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci

Redazione Liguria
0

Giovanni CastellucciGenova – I pubblici ministero Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di carcere per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade a processo insieme ad altri 56 imputati per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone.
All’ex manager, al momento rinchiuso nel carcere di Opera dopo la condanna in via definitiva a sei anni di carcere per la strage di Avellino, viene contestato il reato di crollo e quello di omicidio colposo delle quarantatré persone che persero la vita in quel tragico giorno che rimarrà per sempre scalfito nella storia di Genova e, più in generale, di tutta Italia.
Egle Possetti, presidente del Comitato del familiari delle vittime del crollo, ha espresso – per quanto possibile – soddisfazione per la richiesta dei pm, augurandosi che si possa arrivare alla condanna.
“Una richiesta inaccettabile”, invece, è il commento di uno dei legali di Castellucci, Guido Carlo Alleva.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Operaio ferito Terzo Valico

Genova, incidente nel cantiere del Terzo Valico: un operaio all’ospedale

Cronaca
birdwatching, bambini,

Chiavari, giornata di Birdwatching per bambini e famiglie con Lipu

Cronaca
treno intercity ibrido

Treni, caos e ritardi sulla Genova – La Spezia per un...

Cronaca
coda a7 direzione mare Bolzaneto

Coda per lavori a Bussalla sull’Autostrada A7 Genova – Milano

Cronaca